الوصل يخطف نقطة غالية من عرين نمور كلباء

المصدر: كلباء-محمد فضل تصوير غلام كاركر

خطف الوصل نقطة غالية من عرين نمور كلباء بعد نهاية مباراة الفريقين التي جرت اليوم على وقع التعادل الإيجابي بهدف تقدم لكلباء اللاعب احمد عامر الذي سجل " هدف عالمي " في الدقيقة 40 ، وعدل للامبراطور لاعبه وليام بوتكير في الدقيقة 90+1، ليرفع الوصل رصيده الى 6 نقاط وكلباء الى 3 نقاط من 3 تعادلات ، وكان حكم المباراة احمد بلال قد احتسب 8 دقائق كوقت بدل ضائع تمكن عبرها الوصل من تجنب الهزيمة والعودة بنقطة من الساحل الشرقي .

ولم يرتقي الشوط الأول للمستوى المنتظر من جانب جمهور الفريقين على الرغم من افضلية كلباء الذي تمكن لاعبه المتألق أحمد عامر بديل الغائب ملابا من افتتاح التسجيل من الكرة الثابتة التي نفذها عامر على طريقة الكبار لترتطم بقائم مرمى حارس الوصل إبراهيم عيسى الذي وقف يناظر الكرة وهى تعانق شباكه في الدقيقة 40 ، ومنح الهدف لاعبي النمور مزيداً من المعنويات ، وحاول لاعبو الوصل العودة عن طريق البرازيلي ليما الذي هيأ كرة على طبق من ذهب لزميله راميرو بتي الذي كان في مواجهة حارس كلباء جمال عبد الله لكن الأخير انقذ مرماه بفدائية محافظاً على نظافة شباكه طوال زمن الشوط الأول الذي انتهى بتقدم نمور كلباء .

ومع بداية الشوط الثاني حاول البديل علي صالح ان يخادع حارس كلباء الذي فطن للكرة وحولها لركنية في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 62 .

وبحلول الدقيقة 70 طالب لاعبو الوصل حكم المباراة احمد بلال باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل مدافع كلباء فهد سبيل القوي مع اللاعب عبد الرحمن صالح لكن تقنية الفيديو اكدت عدم وجود ركلة جزاء للضيوف .

ولجأ حكم المباراة أيضا للفار مرة ثانية للتأكد من صحة الهدف الثاني لكلباء والذي جاء بنيران صديقة لكن تقنية الفيديو اكدت وجود اكثر من لاعب في مصيدة التسلل قبيل تنفيذ الركلة الثابتة ليلغى الهدف ، وفي الوقت بدل الضائع المقدر بنحو 8 دقائق عادل الوصل النتيجة عن طريقه لاعبه وليام بوتكير في الدقيقة 90+1 .

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