العروبة ينتزع تعادلا ثمينا من العين

المصدر: العين-طلحة عبدالله تصوير زيشان أحمد

انتزع العروبة تعادلا ثمينا من ضيفه العين 3-3 محققا ريمونتادا تاريخيه بعد أن تقدم الفريق البنفسجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليسجل البحريني علي مدن هدفا ثمينا عادل به النتيجة لأصحاب الأرض، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (13 نقطة) فيما رفع العروبة رصيده إلى ( 3 نقاط) وتقدم إلى المركز الثاني عشر.

وكان العين أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة سجلها المهاجم التوغولى لابا كودجو، ( هاتريك) في الدقائق 30، و37، و41، وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو العروبة للهجوم لتثمر جهودهم عن ركلة جزاء بعد عرقلة البحريني علي مدن، داخل منطقة الجزاء ليتقدم لها اللاعب نفسه ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68 أصبح العروبة على بعد هدف واحد لمعادلة النتيجة بعد أن نجح لاعبه سعيد عبيد، في تقليص الفارق أكثر بتسجيله الهدف الثاني، وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أحداثا متقلبة فبعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا للعين سجله البرازيلي البديل جوناتاس بعد ملامسة الكرة ليد المدافع سعيد أحمد، نجح البحريني علي مدن في تسجل هدف التعادل للعروبة الذي خرج بتعادل بطعم الفوز

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