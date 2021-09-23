8 أكتوبر.. انطلاق "كأس رابطة المحترفين"

المصدر: البيان

اعتمدت "رابطة المحترفين الإماراتية" مواعيد مباريات الأدوار الأولى، في "كأس رابطة المحترفين"، للموسم الجديد 2021- 2022، والتي تنطلق الجمعة 8 أكتوبر 2021، بمشاركة 12 فريقاً من أندية المحترفين، باستثناء الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2020- 2021، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة للكأس، حيث تأهل الفريقان مباشرة للدور ربع النهائي.

وتُلعب "كأس رابطة المحترفين" في الموسم الجديد بنظام تحديد المراكز بنهاية مباريات الدور الأول، الذي يقام بنظام "الذهاب والإياب"، وصولاً إلى ربع النهائي، بمشاركة 6 أندية متأهلة من الدور الأول، إضافة إلى ناديي الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً.

وبحسب التعديلات الجديدة على المسابقة، تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة، حيث تلعب الفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الخمس الأخرى على المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر.

وتقام في المقابل مباريات بين الفرق الأربع غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن، أما الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، فستقام بينهما مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقص خورفكان والوحدة شريط مباريات ذهاب الدور الأول لـ"كأس رابطة المحترفين"، بمواجهة مبكرة يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وذلك لارتباط الوحدة بالمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي يوم 16 أكتوبر، على أن تستكمل الدور ذاته بمباريات اتحاد كلباء والعروبة، العين والإمارات، عجمان والشارقة، يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، ويختتم ذهاب الدور الأول مساء السبت 16 أكتوبر 2021 بمباراتي الظفرة والنصر، وبني ياس والوصل.

وحددت رابطة المحترفين، يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أكتوبر، موعداً لمباريات إياب الدور الأول، على أن تُقام مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر للفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي أيام 12 و26 نوفمبر 2021، 4 و9 ديسمبر 2021، و23 يناير 2022.

على صعيد متصل، اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية تعديلات محدودة على مواعيد ثلاث مباريات في الجولتين السابعة والثامنة لـ"دوري أدنوك للمحترفين"، وشملت التعديلات مباريات الوحدة والإمارات في الجولة السابعة على ستاد آل نهيان، لتقام في السادسة والربع من مساء يوم السبت 23 أكتوبر 2021، بدلاً عن موعدها الأول في 22 أكتوبر 2021، بعد تأهل الوحدة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2021.

واقتصرت التعديلات المعتمدة في الجولة الثامنة، على تقديم موعد مباراة العروبة والشارقة، بإستاد نادي الفجيرة، لتقام في السادسة والربع من مساء يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، بدلاً عن موعدها الأول يوم الجمعة 29 أكتوبر، إضافة إلى تعديل موعد مباراة الإمارات والوصل على ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، لتقام في السادسة والربع من مساء الجمعة 29 أكتوبر 2021، بدلاً من موعدها الأول يوم الخميس 28 أكتوبر.

وتحرص رابطة المحترفين على البرمجة "المرنة" لمباريات "دوري أدنوك للمحترفين"، بهدف إقامة أكبر قدر ممكن من المباريات خلال نهاية الأسبوع، مع الأخذ بالاعتبار التوقفات الدولية المقبلة، والحرص على دعم مسيرة منتخبنا الوطني في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إلى جانب دعم مشاركة الوحدة في دوري أبطال آسيا 2021.

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