اعتماد برنامج المنافسات في "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2021.

وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم منافسات 6 ألعاب رياضية فردية هي: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، والبادل تنس.

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة حيث تقام البطولة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، تليها بطولة الريشة الطائرة التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2021 بنادي النصر الرياضي، وتقام بطولة الكروسفت يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس التي تعد ضيفًا جديدًا على الدورة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2021 وتقام منافساتها في بادل بوينت في منطقة القوز.

وعقدت اللجنة المنظمة الأسبوع الماضي ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي تم فيها شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة التاسعة من الدورة، كما تم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل، والإجابة على جميع أسئلة واستفسارات منسقات اللجان النسائية في الدوائر والمؤسسات، وتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب.

ويستمر التسجيل للمشاركة في النسخة التاسعة من الدورة حتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى تسجيل جميع منتسباتها للمشاركة في المنافسات في أسرع وقت، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في حال اكتمال العدد المحدد لكل لعبة حتى لو كان ذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل.

ووضعت اللجنة المنظمة شروط للتسجيل حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات 3 ألعاب فردية كحد أقصى، ويسمح بمشاركة منتسبات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من المواطنات من عمر 18 سنة فما فوق، وحاملات جواز الدولة ومواليد الدولة والمقيمات، بالإضافة إلى بنات الموظفين والموظفات وزوجات الموظفين العاملين بالمؤسسات.

وتم تحديد الحد الأقصى لمشاركة المؤسسات في كل لعبة، حيث يسمح بمشاركة 20 لاعبة بحد أقصى في سباق الطريق من كل مؤسسة، 15 مشاركة في سباق الدراجات الهوائية، و10 مشاركات من كل مؤسسة في الريشة الطائرة، و15 مشاركة في بطولة البولينغ، و4 لاعبات في البادل تنس، و10 لاعبات في الكروسفت.

وتم تحديد الفئات وعدد اللاعبات المشاركات في كل لعبة، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إدراج جائزة جديدة للدورة وهي (جائزة أفضل مؤسسة) التي تمنح للمؤسسة التي حققت منتسابتها أكثر عدد من الميداليات في البطولات المدرجة بالدورة، وذلك تشجيعًا للمؤسسات على تسجيل أكثر عدد من اللاعبات في الدورة وحث المشاركات على بذل جهودهن لتحقيق نتائج أكبر والحصول على ميداليات أكثر.

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