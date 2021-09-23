راشد النعيمي: الإمارات حريصة على استضافة البطولات الكبرى

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، باستضافة الإمارات لبطولة غرب آسيا العاشرة للمرة الأولى، حيث تحرص الدولة على استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى، لكونها تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لتقديم استضافة مميزة، دعماً لتلك البطولات القارية المهمة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نسعى مع الأخوة في اتحاد غرب آسيا للارتقاء بتلك البطولات، سعياً للنهوض بمستوياتها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وفيما يتعلق بطلب الإمارات استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد اعتذار اليابان عن عدم استضافتها أوضح، أن هناك محادثات وتنسيقاً بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بخصوص الاستضافة، وحتى الآن لم يصدر قرار نهائي في هذا الأمر، مؤكداً حرص الإمارات على استضافة البطولات الكبرى.

استعداد

وحول استعدادات منتخب الإمارات لمباراتي إيران والعراق يومي 7 و12 أكتوبر المقبل، ذكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المسؤولية كبيرة وعلينا الاستفادة من جميع الطاقات، مضيفاً: «ثقتنا كبيرة في اللاعبين بأنهم سيبذلون أقصى جهودهم، لتحقيق طموحات الجماهير، والفوز في المباراتين المقبلتين للمنافسة على التأهل للمونديال».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، دعم الإمارات لإقامة (خليجي 25)، في العراق، وذلك بعد قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بتأجيل البطولة إلى يناير 2023 بالإجماع نظراً لازدحام الروزنامة الدولية والقارية، وقال: نسعى بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الخليجية لرفع الحظر على جميع الملاعب الكروية العراقية، وذلك بالتواصل مع المسؤولين في الاتحاد الدولي.

توقيع

جاء ذلك على هامش مراسم توقيع اتحاد الكرة في مقره بدبي، اتفاقية استضافة الإمارات لبطولة غرب آسيا، والتي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 مارس وحتى الثاني من أبريل 2023، حيث وقّع على الاتفاقية كل من الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، بحضور نائب رئيس اتحاد غرب آسيا حسين سعيد وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وخلال المراسم أعرب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا حسين سعيد، عن سعادته باستضافة الإمارات للنسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا، موضحاً: «واثقون أن استضافة الإمارات ستكون على أعلى مستوى، نظراً للخبرات الكبيرة التي تتوفر للكوادر الإماراتية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى».

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