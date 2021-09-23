العروبة والعين.. مواجهة أولى

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي ، العين - طلحة عبدالله

يحلُ فريق العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين ضيفاً ثقيلاً على العروبة في تمام الساعة السابعة إلا ربع، لحساب الجولة الخامسة، في أول مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين، وتبدو الكفة غير متوازنة بين الفريقين، ورغم ذلك يسعى صاحب الأرض إلى مواصلة العروض الجيدة التي قدمها في آخر مباراتين بعد تجنبه للهزيمة أمام «فرسان دبي» وعجمان رافعاً رصيده إلى نقطتين.

رغبة كبيرة

ويعتبر لقاء اليوم الأول من نوعه بين الفريقين في عصر الاحتراف، ولذلك تبدو رغبة العروبة كبيرة في إحداث المفاجأة أمام الزعيم العيناوي، لكن المهمة بالتأكيد لن تكون سهلة على رجال المدرب العبيدي.بدوره يتطلع العين لمتابعة نتائجه القوية والبقاء في صدارة الترتيب.

وأكد التونسي فتحي العبيدي جاهزية فريقه للمباراة، واصفاً العين بأنه من الأندية التي تقل فيها نقاط الضعف، فضلاً عن توازن منظومة الفريق على مستوى الخطوط الثلاثة، لكن ذلك لا يمنع العروبة من مواصلة مشوار النتائج الإيجابية التي حدثت في الجولتين الماضيتين بعد التعادل مع شباب الأهلي وعجمان، لافتاً إلى أن اللاعبين عاهدوا أنفسهم على تقديم الأفضل. وقال مدرب العين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة اليوم: يتعين علينا الاتجاه بتفكيرنا وتركيزنا على مواجهة اليوم أمام العروبة، فهي تعني لنا النقاط الثلاث كغيرها من المباريات الأخرى، ومن المهم في هذه المرحلة أن نفكر في كل مباراة على حدة.

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