كلباء والوصل.. حظوظ متساوية

المصدر: كلباء – محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

يستقبل اتحاد كلباء ضيفه الوصل ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يتطلع من ورائها كل فريق لحصد العلامة الكاملة واستعادة نغمة الفوز، خصوصاً «نمور» كلباء بعد اكتفاء الفريق بنقطتين فقط من مجموع 12 نقطة منذ انطلاقة الجولات الأربع الماضية من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية في تحقيق الفوز، ولا يفصل بينهما سوى 3 نقاط إذا حيث يملك في الإمبراطور 5 نقاط، ويسعى لاعبو كلباء إلى الفوز الأول هذا الموسم في مباراة لن تكون سهلة عليهم في ظل غياب هداف الفريق التوغولي بينال ملابا للإصابة، وهو الغياب الذي سيربك حسابات الجهاز الفني للنمور، وسيكون المهاجم أحمد عامر البديل المحتمل لسد الفراغ الذي يمكن أن يخلفه غياب ملابا في الخط الأمامي.

ظروف متشابهة

وأكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن الحظوظ تبدو متساوية وظروف الفريقين متشابهة، وتطرق المدرب إلى صعوبة الأيام الماضية التي أعقبت الهزيمة الأخيرة أمام العين، ولكنه عاد وقال: نعلم تماماً أن الأمور لا تزال بأيدينا، ومتى ما أردنا العودة وتغيير الصورة فسنفعل.

من ناحيته شدد أودير هيلمان مدرب الوصل، على أهمية المباراة، وعلى أن استعدادات فريقه سارت بشكل جيد للقاء، وتم خلالها التركيز على إيجابيات الفريق في المباريات السابقة، والمطلوب من اللاعبين في المباريات المقبلة، بداية من لقاء اتحاد كلباء.

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