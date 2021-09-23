الوحدة وشباب الأهلي.. قمة الأرقام التاريخية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

يلتقي في التاسعة من مساء اليوم باستاد آل نهيان، الوحدة وشباب الأهلي، في قمة مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين. ويدخل الفريقان المباراة بدوافع كبيرة، إذ يمكن وصفها بأنها قمة البحث عن الأرقام التاريخية، حيث يبحث الوحدة عن إنهاء تفوق شباب الأهلي في آخر 19 مباراة بينهما في دوري المحترفين، حيث لم يحقق خلالها العنابي سوى فوز وحيد على منافسه في الدور الثاني في موسم 2018 - 2019، ويتفوق شباب الأهلي في تاريخ مواجهاتهما منذ تطبيق الاحتراف بـ 11 فوزاً مقابل 5 للوحدة، وتعادلا في 9 مباريات. ويتطلع شباب الأهلي، إلى المزيد من النتائج الإيجابية ، ولديه 10 نقاط، في المركز الثالث.

وقال الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة إنه لا يهاب شباب الأهلي والعنابي جاهز لمواجهته ويسعى للانتصار، مؤكداً أن التاريخ يمكن إعادة كتابته وكسر تفوق شباب الأهلي في مواجهات الفريقين. ووصف المباراة بأنها اختبار جاد مثل الشارقة والعين والجزيرة، والفريق خاض اختباراً حقيقياً وقوياً أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا وحقق الفوز.

تصحيح الأخطاء

من ناحيته أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على صعوبة المباراة، وأضاف: «رصدنا أخطاء مباراتنا مع الشارقة، ونعمل على علاجها في التدريبات، وكلما تقدمت في البطولة، يجب أن تكون تحضيراتك أفضل لتحقيق نتيجة إيجابية، ونسعى لإشراك جميع اللاعبين في مبارياتنا المقبلة، لأننا نحتاج إلى جاهزية الجميع، مع تنافسنا في أكثر من بطولة، وبعد لقائنا والشارقة كان عندنا يومين فقط، وحاولنا خلالهما توفير الاستشفاء للاعبين، واليوم كان أول تمرين لنا منذ المباراة».

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