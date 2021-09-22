"المحترفين" تعلن مواقع ومواعيد فحوصات كوفيد-19 للجولة الـ5

المصدر: البيان

أعلنت رابطة المحترفين، عن مواقع ومواعيد إجراء فحوصات مسحة الأنف "PCR" لـ"كوفيد 19"، للجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، للأندية المحترفة، التي تشمل الجماهير وأصحاب الهمم، و اللاعبين والعاملين في المباريات وممثلي وسائل الإعلام الذين يحضرون المباريات.

وتقوم الرابطة بتوفير هذه الخدمة ، بالتعاون مع "ياس كلينيك"؛ الشريك الرسمي المزود لخدمات الرعاية الصحية للدوري، على أن يكون الفحص حتى نهاية الموسم بسعر رمزي قدره 25 درهما للفئات المذكورة ، وبالمجان لأصحاب الهمم، بمبادرة مقدمة من الرابطة.

حيث يتعين على أصحاب الهمم تقديم بطاقة أصحاب الهمم، وبالنسبة للجماهير يتعين عليهم إبراز تذكرة المباراة وبطاقة الهوية، للاستفادة من الخدمة، وبالنسبة لمنتسبي الأندية والإعلام، يتعين عليهم تقديم بطاقة الاعتماد المسلمة لهم من الرابطة، بالإضافة إلى بطاقة الهوية.

وكانت الرابطة قد أطلقت هذه المبادرة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في خطوة شهدت تجاوباً إيجابياً وتفاعلاً واسعاً، بما انعكس على زيادة الحضور الجماهيري على المدرجات.

وبحسب البرنامج المعتمد لإجراء فحوصات الجولة الخامسة، سيكون على النحو التالي:

مباراة بني ياس وعجمان

الخميس 23 سبتمبر

خيمة الفحص في معسكر ال نهيان / خيمة الفحص في مدينة خليفة 24 ساعة

نادي الشارقة 7-10 مساءً

مباراة الشارقة والجزيرة

الخميس 23 سبتمبر

نادي الشارقة 7-10 مساءً

خيمة الفحص في معسكر ال نهيان / خيمة الفحص في مدينة خليفة 24 ساعة

مباراة الإمارات والنصر

الخميس 23 سبتمبر

نادي الإمارات 4-6 مساء

نادي النصر 4-6 مساء

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