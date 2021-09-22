«الإمارات» يقدم الجزائري بولحية من متحف رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

في بادرة جديدة من نوعها ومتفردة، قدم نادي الإمارات لاعبه الجزائري محمد زكريا بولحية «24 عاماً» قادماً من شبيبة القبائل لوسائل الإعلام في احتفالية أنيقة من داخل متحف رأس الخيمة ظهر أمس، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، بجانب عدد من المسؤولين في نادي الإمارات والمتحف.

وأبان يوسف البطران أن تقديم اللاعب من داخل متحف رأس الخيمة، يمثل مواصلة لسياسة النادي في العمل بطريقة غر مألوفة، وأداء النادي لدوره في التعريف أكثر بالأماكن السياحية في الإمارة التي أصبحت جاذبة للسياحة داخلياً وخارجياً من مختلف الدول العربية والأجنبية لما تمتاز به من طبيعة وتاريخ عريق يتلازمان مع عملية تطور على الصعد كافة.

ترحيب

ورحب البطران باللاعب الجزائري، مبيناً أن اختياره تم عن طريق اللجنة الفنية التي رأت فيه إضافة للفريق، لما يتمتع به من قدرات فنية هائلة، وحماس وإصرار داخل أرضية الملعب، ووجه البطران حديثه لزكريا بولحية وقال: اختيارك للدفاع عن شعار نادي الإمارات لم يأت من فراغ ولكن ثقة في قدراتك، وعليك أن تثبت ذلك في الملعب مع زملائك اللاعبين، لأن جماهير النادي تنتظر منكم الكثير في الموسم الحالي.

ثناء

بدوره أثنى أحمد الطنيجي على مبادرة نادي الإمارات بتقديم أحد لاعبي الفريق من داخل متحف رأس الخيمة، متمنياً للاعب التوفيق في مشواره المقبل، وأن يكون النادي على قدر طموحات الإمارة في هذا الموسم، مؤكداً أن أبواب المتحف مفتوحة أمام الجميع وأنهم على أتم الجاهزية للمشاركة في كل الفعاليات الرياضية التي تخدم مصلحة الإمارة.

بذل الجهد

فيما عبّر زكريا بولحية عن سعادته بأن يكون ضمن صفوف «الصقور»، واعداً ببذل الجهد والعمل على المساهمة في تحقيق الانتصارات مع زملائه اللاعبين، مقدماً الشكر لإدارة نادي الإمارات والجهاز الفني على الثقة التي منحوها له، وقال: أتمنى تقديم ما يرضي جماهير النادي في مشواري معه، أعلم جيداً أن أمامنا العديد من التحديات وبالتكاتف والتعاون سنحقق كل أهدافنا.

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