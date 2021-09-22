مذكرة تفاهم بين نادي الإمارات وإذاعة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

وقّع نادي الإمارات مذكرة تفاهم مع هيئة إذاعة رأس الخيمة بهدف دعم روابط التعاون والشراكة في مجال الإعلام الرياضي، وبث المواد الإعلامية الخاصة بالنادي لنشر الوعي والفكر الرياضي وفعاليات النادي على حد سواء، واستحداث برنامج رياضي باسم المستديرة.

حيث وقّع من جانب نادي الإمارات يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة، ومحمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، وبحضور ثاني سالم الشحي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وأوضح يوسف البطران أن توقيع هذه المذكرة يأتي من منطلق توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة مع وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء على الفعاليات المختلفة، وخلق علاقة ترابط قوية مع كل شرائح المجتمع عبر أثير إذاعة رأس الخيمة، من خلال تقديم برنامج إذاعي أسبوعي على مدار العام، يحمل اسم «المستديرة» ويتطرق للعديد من الموضوعات الرياضية الهادفة التي تهم الشارع، وتلامس الواقع بشكل يومي، وسيكون من تقديم الإعلامي إبراهيم محمد البلوشي، فضلاً عن طرح العديد من المبادرات والأفكار والمسابقات الرياضية التي تهم المجتمع فيها باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وفي عجلة التطوير المستمرة التي تشهدها الإمارة، مما يخلق جيلاً واعياً ومدركاً رياضياً.

من جانبه أثنى محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة الإذاعة على مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود واستراتيجية عمل ستقدم الإضافة للجمهور الرياضي، وتحقق الأهداف المنشودة بين الجانبين، ووجه شكره إلى يوسف البطران والقائمين على النادي لاختيار إذاعة رأس الخيمة في تفعيل الجانب الإعلامي بالإمارة.

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