الحمرية يضم المهاجم البرازيلي فينسيوس سيلفا

المصدر: الفجيرة –محمد فضل

أعلن نادي الحمرية أحد فرقة دوري الدرجة الأولى التعاقد مع البرازيلي فينسيوس سيلفا لاعب دبا الحصن والعروبة ودبا الفجيرة السابق الذي وقع على عقد جديد و لموسم واحد مع فرسان الحمرية .

وسيكون المهاجم البرازيلي سيلفا أحد خيارات المدرب المصري طارق السيد خلال مباراة الجمعة المقبل ضد دبا الفجيرة وهى المباراة " الحاسمة " والتي ستحدد بطل المجموعة الثانية المتأهل لمرحلة ما قبل دور ال16 من تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة .

ورحب جمعة الشامسي رئيس نادي الحمرية باللاعب البرازيلي الجديد متمنياً له التوفيق مع بقية زملائه اللاعبين خلال الموسم الكروي الحالي وأشار الشامسي الى ان سيلفا يمتلك خبرات كبيرة بحكم خوضه عدة تجارب محلية فضلاً عن تمتعه بإمكانات كبيرة ستفيد الفريق كثيراً خلال مباريات دوري الهواة في أكتوبر القادم .

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