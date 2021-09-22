«اليوم الوطني السعودي» شعار الجولة الخامسة لدورينا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة «اليوم الوطني السعودي»، للمشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

ودأبت رابطة المحترفين على مشاركة السعودية الشقيقة باليوم الوطني. وسيتم تزيين الملاعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة على الشاشات في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، فالسعودية والإمارات معاً أبداً.

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