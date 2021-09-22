راشد بن حمدان يعيد تشكيل مجلس جمهور النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس جمهور نادي النصر برئاسة منصور رحمة الفلاسي، تحت مسمى (مجلس N45)، ليكون همزة الوصل بين جماهير العميد وكافة شركات النادي، وأصدر نادي النصر بياناً تقدم فيه بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهود ومبادرات محل تقدير من الجميع في مجال التواصل المجتمعي والجماهيري مع كافة جماهير «العميد».

وأكد البيان أن «العميد» كان وسيظل البيت الكبير لجميع عشاقه ومحبيه وستبقى أبوابه مفتوحة دائماً للجميع للعمل سوياً تحت راية مهد كرة القدم في الإمارات. وأضاف البيان: نادي النصر يعمل تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، ويطبق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في أجواء من الروح الرياضية من أجل لم شمل كافة أطياف المجتمع تحت شعار «النصر نصر الجميع».

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