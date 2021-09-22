الإمارات تستضيف بطولة «غرب آسيا 2023» الكروية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تستضيف الإمارات بطولة غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخها الكروي، خلال عام 2023 بمشاركة المنتخبات الوطنية الأولى بالمنطقة، وسوف تشهد الفترة المقبلة اجتماعات بين الاتحادات المشاركة في البطولة لتحديد الموعد النهائي لإقامة البطولة، فيما سيُعقد اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين لوضع البطولة في أجندة الرابطة خلال الموسم المقبل.

ويكشف اتحاد الكرة خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم، بحضور محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا مزيداً من التفاصيل عن البطولة، ومن المتوقع استضافة الاتحاد لاجتماع تنسيقي بحضور ممثلي اتحاد غرب آسيا للتنسيق فيما يتعلق بالبطولة.

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