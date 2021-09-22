جيمس غاو: أعمل 10 ساعات يومياً من أجل الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الإنجليزي جيمس غاو المدير الرياضي لأكاديمية نادي الجزيرة أنه يعمل 6 أيام في الأسبوع بمعدل 10 ساعات في اليوم، من أجل تطوير الأكاديمية، موضحاً أن هناك العديد من الأشياء التي يجب أن يقوم بها، وهذا ما يدفعه للعمل المستمر خصوصاً أنه تولى المهمة منذ وقت قريب، كما عبر غاو عن إعجابه بالإمكانات التي يتمتع بها النادي من مبان وملاعب، والاهتمام المتوفر من قبل الإدارة، مؤكداً أن ذلك سيساعد في تحقيق الأهداف المنشودة وتقديم عدد كبير من اللاعبين المميزين لفخر أبوظبي والكرة الإماراتية في المستقبل القريب.

وأشار المدير الرياضي لأكاديمية نادي الجزيرة إلى وجود مواهب متميزة في مختلف الفئات العمرية، تتنافس في الملعب حتى تظهر موهبتها، مشيداً في الوقت ذاته بنهج النادي في اعتماده على اللاعبين الصغار من أبناء الأكاديمية مستدلاً على وجود مجموعة كبيرة منهم مع الفريق الأول وصولاً إلى المنتخب الوطني.

قدوة رائعة

وأعتبر غاو أن النجم علي مبخوت هداف الفريق الأول والمنتخب الوطني يمثل قدوة رائعة لكل اللاعبين الصغار، الذين يمتلكون الأحلام والطموح، كاشفاً أنهم في الأكاديمية يذكرون الصغار دائماً بأن علي مبخوت كان مثلهم في يوم من الأيام لاعباً بالأكاديمية ويتدرب في الملاعب ذاتها، وأنه حالياً أصبح نجماً كبيراً يتألق في البطولات المحلية والخارجية ويدافع عن شعار المنتخب، من أجل المضي على دربه والعمل على الوصول للنجاحات التي حققها دون الدخول في مقارنة معه لأن المقارنة يجب أن تكون في الأعمار المتقاربة.

تطور

أشار الإنجليزي جيمس غاو إلى أن تطور مستوى لاعب الأكاديمية يتطلب الالتزام داخل الملعب وخارجه، والاهتمام بالتغذية وعدد ساعات النوم الكافية، كاشفاً أنهم يعملون بشكل مستمر مع اللاعبين من أجل معرفة كل ما يحتاجون إليه من معلومات للتطور، وأضاف: لكن يجب أن ندرك أن اللاعب الصغير يحتاج إلى الوقت حتى يصبح في مستوى أفضل، لا بد أن نصبر عليه وأن نمنحه فرصة اللعب والاحتكاك لكي يظهر قدراته بالشكل الكاف.

وأكد غاو أن فرصة وصول لاعب الأكاديمية إلى الفريق الأول متاحة لكل مجتهد يتحلى بالشغف والرغبة في تحقيق طموحاته، ذاكراً أنه من الصعب تصعيد جميع اللاعبين، لكن من يجتهد أكثر سيجد فرصته.

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