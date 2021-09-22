بن عبود لـ«البيان»: دبا يتطلع إلى موسم «استثنائي»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد راشد بن عبود المدير التنفيذي بنادي دبا الفجيرة، أن الفريق الأول للكرة يتطلع إلى تقديم موسم استثنائي إلى جانب الحفاظ على مستواه الحالي، والذي أهله لصدارة أندية المجموعة الثانية من التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد أن حقق الفوز على الجزيرة الحمراء بسباعية وعبور عقبة غلف اف سي بأربعة أهداف نظيفة.

وتابع بن عبود في تصريح لـ«البيان الرياضي»: «تبقت للنواخذة مباراة في غاية الأهمية وهى الأخيرة على مستوى المجموعات أمام الحمرية الذي يمتلك الرصيد ذاته من النقاط، لكنه يتخلف عن دبا بفارق الأهداف. إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني، تولي اهتماماً كبيراً للفريق، ولعموم النادي، ووفرت كل الإمكانات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة».

وذكر المدير التنفيذي أن الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران يوفيتش يعطي مباراة الحمرية جل اهتمامه وتم تهيئة لاعبي الفريق جيداً من أجل الظفر ببطاقة التأهل عن هذه المجموعة والتواجد في الدور المقبل ومن بعده يكون التفكير في مرحلة دور الـ16 للمسابقة الأغلى.

وأشار بن عبود إلى الجاهزية الكبيرة وسط اللاعبين لتقديم موسم استثنائي، وذلك عندما يحين موعد مباريات دوري الدرجة الأولى المؤهل للعب في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: تم استقطاب أفضل المواطنين والأجانب وكذلك المقيمين وتوفير كل السبل الكفيلة بنجاح الفريق فضلاً عن التعاقد مع هداف دوري الهواة البرازيلي ديغو دا سيلفا الذي قاد فريق الإمارات للصعود لدوري الأضواء.

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