«الشارقة» يناقش موازنته وخططه للمستقبل

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ناقش مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خلال اجتماعه السابع والذي ترأسه علي سالم المدفع بحضور أعضاء مجلس الإدارة، مساء أول من أمس في فندق «سنترو»، موازنته العامة وخططه المستقبلية، واطلع على تقارير نتائج فرق النادي.

وقد أثنى المدفع على عملية التواصل بين الإدارات ومتابعة المهام والأعمال بشكل مباشر من رؤساء الإدارات والتي تكللت بتحقيق البطولات في مختلف الألعاب بالموسم الرياضي السابق، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الألعاب الرياضية في النادي خلال الاستحقاقات المقبلة.

تقرير

واستعرض سلطان العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية التقرير المالي والإداري والخطط والموازنات الخاصة بالموسم الرياضي المقبل، ومن جانبه قدم إبراهيم الجروان رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري شرحاً عن أبرز المشاريع الاستثمارية التابعة للنادي وخطط تطويرها إضافة إلى ملف الرعايات لفرق الألعاب الجماعية في البطولات الخارجية.

وتطرق المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية إلى خطة الموازنة الموضوعة للموسم المقبل واحتياجات الإدارة، وقد تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة خلال الاجتماع والتي تتضمن المكافآت والحوافز والمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية وأعمال الصيانة، إضافة إلى تكريم فريق المبارزة الفائز بلقب البطولة العربية للأندية للمبارزة والتي أقيمت أخيراً في إمارة الشارقة. وقد استعرض طارق المدفع رئيس إدارة الاستراتيجية والجودة نتائج تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لجميع الإدارات ونسب الإنجاز.

وتحدث محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية عن مشاركة الفريق الأول لكرة السلة في البطولة العربية في نسختها الـ 33، والتي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري بجمهورية مصر العربية، في الفترة من 29 سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر بمشاركة 20 نادياً، إضافة إلى الاستعداد لاستضافة السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، والذي سيقابل فيها الشارقة فريق النجمة البحريني في 25 سبتمبر الجاري.

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