بولحية.. قاهر المرض يدافع عن شعار الصقور

المصدر: (رأس الخيمة: أحمد عيسى)

يتأهب الجزائري محمد زكريا بولحية لبداية مشوار جديد مع الصقور، الذي انضم إلى كشوفاته، أول من أمس، ليكمل عقد الرباعي الأجنبي، قبل أن يتم الإعلان عن صفقته رسمياً ظهر اليوم من متحف رأس الخيمة، في بادرة جديدة من إدارة النادي، التي عملت على الاستفادة من معالم الإمارة للإعلان عن صفقاتها.

وعلى الرغم من الهدوء الذي انضم به بولحية «24 عاماً»، الذي ينشط في المقدمة الهجومية إلى الصقور، لكنه صاحب مشوار زاخر بالأحداث، فهو اللاعب الذي ارتدى قميص أتلتيكو مدريد وظهر معه في الدوري الإسباني واللاعب الذي هزم المرض ونجح في العودة من جديد لعشقه كرة القدم، بعد توقف شهور طويلة، وكاد أن ينهي مسيرته بسبب مرض «فرط التباعد» الوراثي الذي عانت منه كل أسرته، ما أدلى إلى ابتعاده عن كرة القدم لأشهر عدة وتناوله للأدوية لمدة عام ونصف العام.

وبعد فترة من الاختفاء انضم إلى شبيبة القبائل الجزائري في يناير من العام الماضي، وبعد عودة اللاعب لمستواه الفني المتميز لفت نظر إدارة نادي الإمارات، التي نجحت في التعاقد معه دعماً لصفوف الفريق وسط طموحات كبيرة من اللاعب لتأكيد موهبته العالية.

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