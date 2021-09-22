ليما: مبخوت وجواو بيدرو أخطر مهاجمين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

صرح البرازيلي غلوبير ليما مدافع النصر، أن علي مبخوت لاعب الجزيرة وجواو بيدرو لاعب الوحدة الحالي وبني ياس والظفرة سابقاً أخطر مهاجمين واجههما في دوري أدنوك للمحترفين، وقال ليما في تصريح لـ«البيان»: جواو بيدرو لاعب كبير ويمتلك قدرات جيدة، وكذلك علي مبخوت، لاعب مهاري ومراوغ من طراز عالٍ وهداف كبير، إنهما يشكلان خطراً على دفاع أي فريق ومواجهتهما تتطلب الحذر الشديد.

ويرتدي ليما قميص النصر للموسم الثالث على التوالي بعدما انتقل إليه من ناديه السابق بوتافوغو البرازيلي، ويعد أحد اللاعبين المميزين في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز وأكثر اللاعبين ظهوراً في صفوف العميد آخر موسمين.

منافسة

كما أثنى ليما على قوة المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن هناك خطأً شائعاً لدى اللاعبين الأجانب كونه من السهل الـتأقلم وانتزاع مكان في الدوري الإماراتي ولكن من خلال تجربتي الممتدة من 3 مواسم أجزم أنه دوري قوي يحتاج إلى لاعبين جاهزين بدنياً وذهنياً على مستوى عالٍ، لا يمكن أن تضمن مكانك دون تعب وجهد كبيرين في التدريبات والمباريات، وأضاف: عطفاً على جودة اللاعبين والتنظيم الرائع، يعد دوري أدنوك من أفضل الدوريات في آسيا وليس من السهل اللعب فيه، بالنسبة لي، لقد اجتهدت كثيراً وحاولت الحصول على المزيد من الخبرة من زملائي حتى انتزع مكاني في الفريق، وأعتقد أنني على الطريق الصحيح.

تأقلم

وأوضح ليما أن خسارة فريقه مباراتين لا تعني خروجه من المنافسة على لقب الدوري، وقال: ندرك أن كرة القدم خسارة وفوز، صحيح لم نتوقع أن نتلقى خسارتين في البداية ولكن علينا أن نتقبل الأمر، ونقاتل من أجل تصحيح الصورة، هناك لاعبون جدد يحتاجون للتأقلم مع الفريق، ونحن نقوم بعمل كبير وسنبذل كل جهودنا من أجل استعادة صورتنا الحقيقية، الدوري طويل ولا يزال في بدايته وأمامنا الوقت للوقوف من جديد وتصحيح أخطائنا، المهم التحلي بالثقة والتفاف الجمهور حولنا، نطالب بمنحنا فرصة وسنثبت للجميع أننا على قدر الثقة.

واعترف اللاعب البرازيلي أن حلمه المستقبلي اللعب في صفوف المنتخب الإماراتي على غرار مواطنيه فابيو ليما وكايو، مؤكداً أن أمامه الكثير من العمل لتحقيق ما يتطلع إليه.

شارك ليما في 45 مباراة مع العميد في الدوري منذ موسم 2019- 2020، سجل خلالها 4 أهداف، منها هدفان من 4 مباريات في الموسم الجاري ويرتبط مع الفريق بعقد يمتد حتى 2025، بعدما قامت شركة الكرة بتمديد التعاقد معه في يونيو الماضي.

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