خالد راشد: سيتي جاهز للمشاركة في «الهواة»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد خالد راشد مدير فريق سيتي أنهم جاهزون للمشاركة في دوري الهواة المرة الأولى عند انطلاقته في أكتوبر المقبل، بعد أن استوفى الفريق كل متطلبات المشاركة التي طلبها اتحاد الكرة، والاستعانة بعدد من اللاعبين الجدد الذي يعتمد عليهم النادي في الموسم الجديد، ووجه التحية إلى رئيس مجلس إدارة النادي سلطان حارب على جهوده الكبيرة في توفير كل متطلبات الفريق بما يضمن مشاركة متميزة في الموسم المقبل.

وقال مدير فريق سيتي الوافد الجديد لدوري الهواة، إن الفريق استفاد كثيراً من المشاركة في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، باكتساب اللاعبين مزيداً من الخبرات وحسن التعامل مع مثل تلك البطولات، قبل انطلاقة منافسات الدوري الذي يتميز بقوة منافساته، ووجود عدد من الفرق القوية التي تتمتع بخبرة المباريات والتعامل الجيد مع منافسات الدوري مثل حتا والفجيرة ودبا الحصن ودبا الفجيرة وغيرها من الفرق التي تنافس بقوة للصعود من دوري الهواة إلى عالم المحترفين.

دعم

وقال خالد راشد، إن الفرق التي تشارك المرة الأولى في دوري الهواة تحتاج إلى مزيد من الدعم والمؤازرة سواء من اتحاد الكرة أو أندية الدولة بتسهيل مهمتها في إطار التعاون المطلوب بين الأندية، لأن مثل هذه الفرق لا تزال تحبو في عالم المسابقات الرسمية، وتحتاج إلى مساعدة مسؤولي الأندية الكبيرة، والعريقة سواء في تسهيل عملية التدريبات اليومية أو إقامة المباريات الرسمية إذ تتكبد تلك الأندية مصاريف تفوق طاقتها وهي في بداية مشوارها، ومثل هذا التعاون المطلوب يعزز من قدرات الفرق الوافدة الجديدة، ويحفزها على مزيد من العطاء بما يخدم تطور المسابقات المحلية.

واختتم خالد راشد بقوله: إدارة نادي سيتي ستقوم بإعادة تقييم أمور فريقها الأول بعد الانتهاء من التصفيات التمهيدية للكأس من أجل التأكيد على الإيجابيات والسعي إلى تدارك أي سلبيات أفرزتها المشاركة قبل خوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى المقبل حتى يظهر الفريق بشكل طيب يعكس مدى نجاح تلك التجربة الإيجابية.

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