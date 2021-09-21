مدرب العين: استمرار غياب كايو في مباراة العروبة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، استمرار غياب اللاعب كايو كانيدو، عن الفريق في مباراته يوم الخميس أمام العروبة على ملعب الأخير لحساب الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أنه لا توجد أية غيابات أخرى، وقال: سننتظر حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة لنقرر بشأن التشكيلة.

وشدد المدرب الأوكراني على ضرورة متابعة العمل الجيد، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود خلال التدريبات والمباريات كذلك، وقال: نحن مطالبون بمضاعفة الجهود خصوصاً وأن أجواء العمل في الفريق محفزة للغاية للاستمرار في تحسين الأداء وتحقيق النتائج القوية.

وأضاف: نركز دائماً على وضع فريقنا ونحترم طموحات جميع المنافسين، وشخصياً أتوقع أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام العروبة، ولذلك فالمطلوب من اللاعبين القتال واللعب بعقلية الفوز، تطلعاً لحصد النقاط الثلاث.

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