اتحاد الكرة يطمئن على استعدادات المنتخبات الوطنية

المصدر: دبي - العوضي النمر

يطمئن مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه، عصر الغد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على استعدادات «الأبيض» لملاقاة إيران يوم 7 أكتوبر والعراق 12 أكتوبر المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، ودعم المنتخب خلال اللقاءين الحاسمين، سعياً لتحقيق الفوز والاقتراب من نيل إحدى بطاقات التأهل لمونديال 2022.

ويبحث اتحاد الكرة مسيرة التحكيم خلال الفترة الماضية، ومشاركات منتخبات المراحل السنية مثل المشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين مواليد 2006، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للفترة من 14 إلى 24 أكتوبر المقبل، وبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، والتي ستُقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل، والوقوف على استعدادات منتخبي الناشئين والشباب، واستعراض توصيات مختلف لجان الاتحاد وإقرارها.

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