24 دارساً يشاركون في دورة الرخصة الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي محاور الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية (AFC B Diploma) التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة من 20 الجاري إلى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة 24 مدرباً من الأندية المحترفة والدرجة الأولى، حضر فعاليات الدورة عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وراشد عامر البدواوي مدير الإدارة الفنية ودعم المنتخبات الوطنية.

من جانبه، رحب عمر يبرودي بجميع المشاركين في الدورة التدريبية، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي داعم رئيس للمدربين المواطنين، وحريص على تطوير خبراتهم التدريبية وفق منهاج أكاديمي معتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف الوصول بالأندية والمنتخبات الوطنية إلى مراحل فنية متطورة تتماشى مع المستحدثات التي تطرأ في مجال تدريب كرة القدم.

بدوره، أكد راشد عامر أن الدورات التدريبية لنيل الرخص الآسيوية تتضمن تبادل واكتساب معلومات فنية وتدريبية كثيرة، ولكن يظل اطلاع المدرب على مستجدات التدريب في كرة القدم بصفة دورية العامل الأساس في تطوير خبراته، واصفاً الدورة الحالية بالاستثنائية، كونها تضم مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين الذين نتمنى لهم ولكل المشاركين التوفيق والنجاح.

برنامج

وتأتي الدورة الآسيوية ضمن برنامج اتحاد الإمارات لكرة القدم لتطوير خبرات مدربي الأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى واطلاعهم على مستجدات البرامج التدريبية، والتي من شأنها أن تسهم في إثراء العمل الفني في نشاط كرة القدم بكل مراحله العمرية بوجود مدربين أكفاء يحملون شهادات معتمدة ومرخصة من الاتحاد الآسيوي، كونها خطوة أولية مهمة في عملية تطوير نشاط كرة القدم في الدولة.

ويشمل برنامج الدورة التي يُقدم محاورها المحاضران الوطنيان عبد المجيد إبراهيم النمر، وخالد محمد إبراهيم الحوسني، محاضرات عملية في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، فيما تعقد المحاضرات النظرية في فندق جراند ميركيور بدبي، كما تشهد مشاركة مجموعة من نجوم الكرة الإماراتية أبرزهم محمد عمر ونواف مبارك ومحمد قاسم وعبد الله سهيل وإسماعيل أحمد إلى جانب النجم إسماعيل مطر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز