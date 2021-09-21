تين كات: الوحدة لا يهاب شباب الأهلي والتاريخ يمكن إعادة كتابته

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، أنه لا يهاب فريق شباب الأهلي، والعنابي جاهز لمواجهته ويسعى للانتصار في المباراة المقررة بعد غد الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بإستاد آل نهيان: «شباب الأهلي فريق قوي ولكن هذا لا يعني أننا نهابه، وسواء تحدث الجميع عن وجود أفضلية لشباب الأهلي من عدمه، أنظر دائماً للجانب الإيجابي ولنصف الكوب الممتلئ».

وعن عدم فوز الوحدة على شباب الأهلي منذ سنوات أضاف: «التاريخ يمكن إعادة كتابته وكسر تلك الأرقام، لذلك نسعى لإعادة كتابة التاريخ».

وأردف: «بالطبع شباب الأهلي اختبار جاد مثله مثل الشارقة والعين والجزيرة، خضنا اختباراً حقيقياً وقوياً أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا وحققنا الفوز».

وشدد تين كات على أن مسابقة الدوري لا زالت في بدايتها ومن غير المنطقي الحكم على المنافسة، موضحاً: «هناك الكثير من المباريات التي سنخوضها، ومن المبكر التحدث عن المنافسة، لا يوجد فريق يحقق الدوري في أغسطس أو سبتمبر».

وأشار إلى أن الوحدة عانى من الإرهاق في مباراة الوصل الماضية بسببها خوضه 120 دقيقة في المباراة التي سبقتها ضد الشارقة، واستهلك اللاعبون طاقات كبيرة، ولكن الفريق جاهز لمواجهة شباب الأهلي.

وختم: «لا أعتقد أن مباريات دوري الأبطال أثرت على الفريق، فقط لم نلعب جيداً لذلك لم نحقق الفوز في المواجهات السابقة في الدوري، قد يحالفك الحظ وأحياناً لا، وهذه أمور تحدث في كرة القدم، نحن أقوياء ولا نخشى أي فريق ونحترم الجميع».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز