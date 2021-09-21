داسيلفا: الحظوظ متساوية بين كلباء والوصل

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن الحظوظ تبدو متساوية وظروف الفريقين متشابهة قبيل انطلاقة مباراة فريقه أمام الوصل يوم بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأشار إلى صعوبة الأيام الماضية التي أعقبت الهزيمة الأخيرة أمام العين ولكن المدرب عاد وقال: نعلم تماماً أن الأمور لا تزال بأيدينا ومتى ما أردنا العودة وتغيير الصورة فسنفعل.

ووصف داسيلفا المواجهة بالصعبة وخصوصاً أننا نواجه خصماً منظماً وفي اعتقادي أن الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل سترجح كفته في المباراة وألمح إلى أن بداية كلباء والوصل لم تكن موفقة في الدوري.

وفي ما يتعلق بتواضع مردود الأجانب قال المدرب أعتقد أنهم يحسون بالقلق، وتابع حينما التحقوا بالفريق كانت أجواء الطقس لا تساعدهم ولكن في الفترة الأخيرة بدأوا بالتأقلم والتجانس ويجب أن تكون لديهم ردة فعل قوية لمساعدة الفريق.

وحول إصابة التوغولي ملابا قال المدرب ليس من السهل تعويض لاعب هداف بقيمة ملابا معرباً عن أمله أن يغتنم البديل أحمد عامر الفرصة ويقدم أفضل ما لديه ويثبت جدارته في التشكيلة الأساسية، وأضاف أسعى إلى وضع توليفة متوازنة من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين.

بدوره قال الهولندي إيفرت لينثورس إنه يبدو جاهزاً لخوض المباراة ومتى ما أتيحت لي فرصة المشاركة فسأقدم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وقال طموحنا تحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها وأتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظن الجماهير.

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