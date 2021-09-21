العبيدي: عقلية الفوز حاضرة لدى لاعبي العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، جاهزية فريقه لمباراة العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين، والتي تأتي لحساب الجولة الخامسة وتقام بملعب الفجيرة يوم الخميس المقبل.

ووصف العبيدي خلال المؤتمر التقديمي للمباراة فريق العين بأنه من الأندية التي تقل فيها نقاط الضعف فضلاً عن توازن منظومة الفريق على مستوى الخطوط الثلاثة، لكن ذلك لا يمنع العروبة من مواصلة مشوار النتائج الإيجابية التي حدثت في الجولتين الماضيتين بعد التعادل مع شباب الأهلي وعجمان، لافتاً إلى أن اللاعبين عاهدوا أنفسهم على تقديم الأفضل أمام متصدر دوري أدنوك والذي لم يفقد أي نقطة طوال الجولات الأربع الماضية.

وذكر العبيدي أن عقلية الفوز حاضرة في أذهان اللاعبين، وهناك إصرار وعزيمة على تقديم الأفضل أمام فريق بحجم العين، على الرغم من غياب محور الدفاع اللاعب رضا عطاس بسبب تراكم الإنذارات، مشيراً إلى أن البديل سيكون جاهزاً لسد الفراغ الذي يمكن أن يخلفه عطاس. وتابع: دائماً لا نعتمد على لاعب بعينه ويعتمد على المجموعة ككل ولو غاب أي لاعب عن التوليفة فأعتقد بأن البديل سيقوم بذات الدور الذي يمكن أن يؤديه اللاعب الغائب.

ورد العبيدي على سؤال يتعلق بتفريط لاعبي فريقه في نقطتين أمام عجمان «المنقوص» خلال المباراة السابقة، مشيراً إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام البرتقالي وربما الحظ أدار ظهره من خلال ركلة الجزاء التي لم تلج الشباك لكنني كمدرب استفدت كثيراً من مواجهة البرتقالي ولدي ثقة كبيرة في لاعبي العروبة بتقديم الأفضل أمام العين وفي قادم الجولات.

بدوره قال يوسف خلفان لاعب العروبة، إن الحظوظ تبدو متساوية بين الفريقين على الرغم من الخبرات التي يتمتع بها الفريق الضيف وامتلاكه للاعبين أجانب ومواطنين على مستوى عالٍ، مشيراً إلى أن هذه الميزات تحفزهم لمواصلة مشوار التألق، ونوه خلفان بأنه وزملاءه اللاعبين عازمون على تحقيق النتيجة الإيجابية التي ترضي تطلعات وتسعد جمهور العروبة.

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