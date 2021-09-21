العروبة يفتقد جهود عطاس أمام العين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يفتقد فريق العروبة لجهود لاعبه المغربي رضا عطاس وذلك بسبب تراكم الإنذارات والتي سيغيبه خلال مباراة الفريق المهمة أمام العين ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين الخميس بملعب الفجيرة.

وأكد مدرب العروبة التونسي فتحي العبيدي: "على الرغم من غياب اللاعب المؤثر إلا أن البديل سيكون جاهزاً لسد الفراغ الذي يمكن أن يخلفه عطاس، دائماً لا نعتمد على لاعب بعينه ونعتمد على المنظومة ككل، ولو غاب أي لاعب عن التوليفة، اعتقد أن البديل سيقوم بذات الدور الذي يمكن أن يؤديه اللاعب الغائب.

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