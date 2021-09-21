الإمارات تستضيف بطولة «غرب آسيا 2023»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تستضيف الإمارات بطولة غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخها الكروي، خلال عام 2023 بمشاركة المنتخبات الوطنية الأولى بالمنطقة، وسوف تشهد الفترة المقبلة اجتماعات بين الاتحادات المشاركة في البطولة لتحديد الموعد النهائي لإقامة البطولة، فيما سيعقد اجتمعا تنسيقيا بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين من أجل وضع البطولة في أجندة الرابطة خلال الموسم المقبل.

ويكشف اتحاد الكرة خلال مؤتمر صحفي يعقد عصر غد بحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا مزيد من التفاصيل عن البطولة، والكشف عن جوائزها.

ومن المتوقع أن يستضيف الاتحاد اجتماعاً تنسيقيا قريبا بحضور ممثلي اتحاد غرب آسيا للتنسيق حول كل ما يتعلق بالبطولة المرتقبة، فيما سيتم التنسيق مع لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بشان التواريخ المتوقعة للبطولة نظرا لازدحام الاجندة القارية بالعديد من البطولات خلال نفس السنة، ويسعي اتحاد الكرة لتقديم كل عوامل النجاح والدعم الكامل خاصة وانها المرة الأولى تاريخيًا التي تستضيف فيها الإمارات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية.

وأكد محمد بن هزام أن استضافة الإمارات لبطولة غرب آسيا دليل على النجاح الكبير الذي تحققه الدولة في تنظيمها للأحداث المختلفة، ومنها الرياضية، مشيراً إلى البنية التحتية المتينة التي تتميز بها الدولة التي تشجع جميع الاتحادات الإقليمية والقارية على اختيار الإمارات لتنظيم مثل هذه البطولات.

وأضاف امين عام اتحاد الكرة أن حماس أبناء الدولة في إنجاح الأحداث الرياضية يُعد عاملاً مهماً في تحقيق التميز في كل حدث يقام على أرض الإمارات.

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