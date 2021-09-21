إدارة الإمارات تدعم «الصقور» معنوياً قبل مواجهة «العميد»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أكد يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات، مواصلة العطاء والعمل على تطوير كرة القدم في النادي بداية من المراحل السنية، مجدداً ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأول على مواجهة التحديات والظهور بالمستوى الذي يليق بسمعة النادي بعد خسائره الأربع في الجولات الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة بداية بمباراة النصر في الجولة الخامسة من المنافسة مساء الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء مع الجهاز الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي أمس الاثنين.

وطالبت إدارة النادي اللاعبين بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تساعدهم لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة لإسعاد جماهيرهم، مؤكداً حرص إدارة النادي على توفير كل عوامل النجاح لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

من جهته قال علي صقر كابتن وحارس الفريق الأول، إن لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لأنهم في حاجة ماسة لمثل هذه الاجتماعات والجلسات التي يتم خلالها تبادل الآراء، ومناقشة حالات الضعف التي ظهرت خلال الفترة الماضية ومحاولة معالجتها، حتى لا تتكرر في المستقبل، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين على قدر عال من المسؤولية، ويمتلكون إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهلهم لتحقيق النتائج التي تسعد جماهيرهم.

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