أجانب العين.. تألق في الجولات الأربع

المصدر: العين- طلحة عبد الله

سجل كل من المغربي سفيان رحيمي، والأرجنتيني كريستيان خوانكا، هدفين من جملة الأهداف الأربعة التي أحرزها العين في شباك اتحاد كلباء، ليفوز العين بأربعة أهداف مقبل هدف، في مباراتهما الجمعة الماضي، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ما عزز صدارة الفريق البنفسجي للترتيب العام، برصيد 12 نقطة، وبذلك يكون جميع أجانب العين الأربعة، قد تألقوا وسجلوا أهدافاً في الجولات الأربع الماضية، ليشعلوا منافسة داخلية بينهم على الأفضل، ما يقود إلى تقوية هجوم الزعيم أكثر وأكثر.

وكان التونسي ياسين مرياح، سجل من موقعه كمدافع، هدفاً رأسياً جميلاً، من ضمن هدفين سجلهما العين في شباك الإمارات بالجولة الثانية من المسابقة، فيما سجل المهاجم التوغولى الهداف في جميع الجولات الأربع، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين، وكذلك سجل الإيفواري المقيم، أكوامي أتون، هدفاً رأسياً في شباك خورفكان بالجولة الأولى، ليفوز العين بثلاثة أهداف مقبل هدف.

صفقات

وقدم أجانب العين الأربعة، أنفسهم بصورة مثالية لجمهور النادي، خلال الجولات الماضية، خصوصاً قلب الدفاع التونسي ياسين مرياح، الذي أكد أنه أحد أنجح الصفقات العيناوية خلال الفترة الأخيرة، حيث حسم مع زميله الإيفواري المقيم أكوامي أتون، مشكلة عانى منها الفريق البنفسجي كثيراً خلال المواسم الثلاثة الماضية في المنطقة الخلفية، حيث ظهرا بصورة متميزة، وانسجما سريعاً مع بعضهما وزميليهما المدافعين الأيمن والأيسر، ليتصدر العين قائمة أفضل دفاع مع الوحدة بهدفين فقط.

جوانكا

من جانبه، وعلى الرغم من أنه لم يقدم كل ما لديه، حسب ما تنتظره الجماهير العيناوية، غير أن الأرجنتيني جوانكا، قام بأدوار مهمة في وسط الملعب، خلال الجولات الأربع، حيث بذل جهوداً كبيرة في الربط بين الدفاع والهجوم، وصنع العديد من الفرص، قبل أن يسجل أخيراً، وهو ما كان ينقصه وينتظره أنصار الزعيم.

بدوره، لم يفوت المهاجم التوغولى المتميز، لابا كودجو، فرصة ارتفاع المستوى الفني للعين بجميع خطوطه، ليمارس هوايته المحببة في هز شباك جميع الفرق بالجولات الأربع الماضية، ليصل بأهدافه إلى ستة أهداف، مؤكداً عزمه القوي على حصد جائزة هداف الدوري، بعد أن فقد فرصة نيل اللقب في الموسم الملغى 2019-2020، بعد أن كان قريباً منه بتسجيله 19 هدفاً، قبل أن تتسبب جائحة «كورونا» في إيقاف المسابقة بعد الجولة 19.

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