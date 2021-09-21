أحمد الحمادي: مستوى «الصقور» يبشر بالبقاء في الدوري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

أكد أحمد محمود الحمادي، لاعب وسط الإمارات المعار من الجزيرة، أن مستوى فريقه يبشر بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين والاستمرار حتى الموسم المقبل، موضحاً أن عدم الحصول على النقاط حتى نهاية الجولة الرابعة ليس أمراً جيداً لكنه غير مقلق، مشيراً إلى أن زملاءه قدموا مستويات جيدة في الجولات الثلاث الماضية، ولازمهم عدم التوفيق لنيل النقاط.

وأوضح الحمادي، أن «الصقور» الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب بدون رصيد، قادر على تعويض نتائجه السلبية، وأنه مؤهل لتحقيق الانتصارات، وأضاف: الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وهذه المجموعة تمتلك القدرة على التعويض بإذن الله وتحقيق الانتصارات التي تبعد الفريق عن المركز الأخير.

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