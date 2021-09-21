عبدالله قنزول: العربي قادم بقوة ورفعنا شعار الصعود

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد عبدالله ناصر قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي، أن ممثل إمارة أم القيوين قادم بقوة وينافس على الصعود أولاً لدور الـ16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى جانب التفكير في كيفية التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة وذلك حينما يحين موعد مباريات دوري الدرجة الأولى المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال لـ«البيان الرياضي» إن فارس أم القيوين سيكون منافساً هذا الموسم على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الأضواء والشهرة على الرغم من صعوبة المنافسة التي يوجد فيها 15 فريقاً، مشيداً بنتيجة الفريق التي حققها قبل يومين على الذيد في عقر دار الأخير بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من تمهيدي كأس رئيس الدولة وهو الذي أهله لصدارة المجموعة الرابعة، وسيخوض اللاعبون مباراة الفجيرة الجمعة المقبلة من أجل الفوز.

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