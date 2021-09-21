مارفيك يعلن قائمة الأبيض الموسعة بعد الجولة الخامسة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعلن الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، قائمة الأبيض الموسعة عقب انتهاء الجولة الخامسة لدوري «أدنوك» للمحترفين، التي ستضم ما يقارب 30 لاعباً، على أن يختار القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً عقب الجولة السادسة التي سيدخل أفردها معسكراً مغلقاً بدبي في الفترة من 30 الجاري إلى 12 أكتوبر المقبل، استعداداً لملاقاة إيران يوم 7 أكتوبر والعراق 12 أكتوبر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

من جهة أخرى، أكدت رابطة المحترفين انطلاق الجولة الخامسة لدوري «أدنوك» في موعدها يومي الخميس والجمعة المقبلين، بعد أن توقفت المشاورات بين اتحاد الكرة والرابطة بشأن تمديد فترة تجمع المنتخب.

ولكن رغبة المدرب مارفيك في عدم إجراء أي تعديل على برنامج الإعداد، وقفت حائلاً أمام مساعي تأجيل الجولة الخامسة، وبناء عليه سيكون تجمع المنتخب الوطني يوم 30 سبتمبر، استعداداً لانطلاقة الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

6 نقاط

ويحظى المعسكر المقبل بأهمية كبرى نظراً لحاجة المنتخب إلى تحقيق الفوز الأول وحصد مزيد من النقاط التي تساعده على اجتياز التصفيات والتأهل للمونديال، إذ يحتاج الأبيض إلى تحقيق الفوز على إيران والعراق وخاصة أن اللقاءين يقامان على ملعب نادي الوصل في دبي، وتأتي أهمية مباراة إيران الأولى نظراً لتصدر إيران قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

والفوز عليه يساهم في رفع الروح المعنوية للاعبي الأبيض، قبل ملاقاة العراق الذي يملك نقطة واحدة وحصد المنتخب 6 نقاط من المباراتين يعزز من منافسته القوية على نيل إحدى بطاقات التأهل عن مجموعته.

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وحرص فان مارفيك وجهازه الفني المعاون على متابعة أداء اللاعبين في مباريات الدوري في الفترة المقبلة، وأبدى الجهاز الفني قلقه من تعرض عدد من اللاعبين للشد العضلي نتيجة الإرهاق وبذل جهد كبير في المباريات على الرغم من عدم الجهوزية البدنية لعدد كبير من اللاعبين.

وفي الأيام الماضية قام فان مارفيك بمشاهدة تسجيلات تلفزيونية لمباريات فريقي إيران والعراق في الجولات المقبلة، من أجل التعرف إلى طريقة لعبهما، تمهيداً لوضع الخطة المناسبة للتعامل معهما في المباريات المقبلة، سعياً لتحقيق الفوز وحصد مزيد من النقاط.

على جانب آخر، كشف نزار محروس المدير الفني للمنتخب السوري النقاب عن إقامة المنتخب معسكر إعداد في دبي نهاية الشهر الجاري استعداداً لمواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان، ضمن منافسات المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2022، وتم الاتفاق على مواجهة الصين ودياً في الثلاثين من الشهر الجاري، وكانت سوريا خسرت أمام إيران بهدف وتعادلت مع الإمارات 1-1.

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