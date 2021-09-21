مشاورات لاستضافة مونديال الأندية في الإمارات

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

كشفت مصادر صحافية إنجليزية، وجود مشاورات بين اتحاد الكرة و«فيفا»، بشأن استضافة الإمارات النسخة 18 لمونديال الأندية، خلال الفترة من 9 إلى 19 ديسمبر المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة خلال استضافتها 4 نسخ من البطولة، وفي حال كللت المشاورات بالنجاح، فإن الجزيرة بطل الدوري، سيمثل الإمارات في البطولة، وكان العين آخر فريق إماراتي شارك بالبطولة، وحقق الوصافة.

فيما فاز بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة، التي أقيمت مطلع العام الحالي.

وكان من المقرر إقامة النسخة 18 من المونديال في الصين، لكن تقرر نقلها لتفشي فيروس «كورونا»، وأسندها «فيفا» لليابان، ولكنها اعتذرت في 8 الجاري، عن عدم تنظيمها، وأبدت صعوبة إقامة المنافسات على أرضها بسبب «كورونا»، ولم يتم تحديد البديل، لكن بحسب تقارير صحافية، فإن الإمارات الأقرب لاستضافة النسخة الجديدة.

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