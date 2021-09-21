«خليجي 25» التأجيل إلى يناير 2023

المصدر: دبي - العوضي النمر

اعتمدت الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، تأجيل إقامة بطولة «خليجي 25» في العراق إلى شهر يناير 2023 بدلاً من ديسمبر المقبل، نظراً لازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية ومشاركاتها في العديد من المنافسات القارية والدولية، جاء ذلك خلال اجتماع «العمومية»، أمس، «عن بعد»، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وحميد الطاير عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

وتم التأكيد على أن يكون العراق جاهزاً لاحتضان «خليجي 25» قبل 6 أشهر، وفقاً للمعايير المعتمدة من اتحاد كأس الخليج العربي. وتشهد أجندة المنتخبات الخليجية ازدحاماً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك 6 من المنتخبات الخليجية في نهائيات كأس العرب من 31 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وتلعب منتخبات الإمارات والسعودية والعراق وعمان في تصفيات المونديال.

من ناحية أخرى تمت الموافقة على فتح باب الترشيح لاستضافة «خليجي 26»، والمقرر إقامتها في ديسمبر 2023 ويناير 2024، كما تم خلال الاجتماع تزكية الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي بالإجماع نائباً لرئيس اتحاد كأس الخليج، واعتماد تمديد عمل المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لمدة عام وحتى 2023.

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