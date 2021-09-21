شعار الـ 50 يزين قمصان العروبة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

قامت شركة كرة القدم بالنادي وتزامناً مع مبادرات الخمسين بوضع الرقم " 50" على قمصان الفريق الأول لكرة القدم ، وهو أول فريق يقوم بهذه المبادرة بين أندية دوري "أدنوك للمحترفين" ، وتزينت قمصان لاعبي العروبة ومنذ الوهلة الأولى لانطلاقة المنافسات وهم يحملون هذا الرقم على قمصانهم ، في إشارة للاعتزاز باحتفالية الخمسين.

وأكد علي بن عباد رئيس شركة كرة القدم بالنادي، أن عام الخمسين فخر للدولة، ويمثل إرادة بناء الوطن والتكاتف من أجل الحفاظ على رفعته في مشوار يمثل المكانة التي وصلت لها الدولة حتى باتت رقماً عالمياً يحتذى به في التطور والابتكار والإبداع في المجالات المختلفة ومنها الرياضة.

من ناحية اخرى تعاقد نادي العروبة مع خلفان النوبي قادماً من شباب الأهلي.

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