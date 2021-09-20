كلباء يتلقى ضربة موجعة ويفتقد هدافه ملابا

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

تلقى الجهاز الفني لفريق اتحاد كلباء ضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوص الطبية والأشعة إصابة هداف الفريق التوغولي بينال ملابا بإصابة قوية على مستوى العضلة، وذلك خلال مباراة النمور ضد العين ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وغادر ملابا أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد متأثراً، بالإصابة وذلك عند الدقيقة 56 ليحل بديلاً عنه اللاعب أحمد عامر والذي ربما يكون البديل المعتمد لمدرب الفريق خورخي داسيلفا طوال فترة غياب ملابا، والتي قد تمتد لأكثر من شهر، وسيغيب ملابا أمام الوصل والظفرة خلال الجولتين المقبلتين.

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