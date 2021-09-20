الجنيبي: فخورون بشراكة قصر الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

عبر عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، عن فخره بانضمام فندق قصر الإمارات إلى شركاء النجاح للرابطة، بوصفها خطوة كبيرة يتطلعون إليها بتفاؤل كبير، وذلك بوصفه واحدًا من المنشآت التي تخطت جوانب الضيافة فقط، ولكنه أصبح واحداً من قصص النجاح للمشاريع الإماراتية، القادرة بفضل الكوادر الوطنية على أرض دولتنا الغالية، من الإبهار والتفوق في صدى وصل العالمية من خلال روعة المكان والجودة العالية.

وتوجه الجنيبي، بالشكر إلى القيادة الرشيدة، صاحبة الفضل الأول لما نراه في الإمارات، من نهضة شاملة في كافة المجالات، وقال: نتطلع أن تساهم الشراكة مع فندق قصر الإمارات، في تحقيق الدعم اللازم لكرة القدم الإماراتية.

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