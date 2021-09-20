مستقبل«خليجي 25» أمام «العمومية» اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعاً مهماً اليوم «عن بُعد» لبحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بنشاط الاتحاد وبحث التوصية المرفوعة من المكتب التنفيذي بتأجيل بطولة «خليجي 25» إلى عام 2023، وتحديد موعدها بعد أن أوصى المكتب التنفيذي بمقترحات عدة تخص الموعد الجديد، لتقام في شهر يناير أو مايو، وبما لا يتعارض مع البطولات الأخرى المقامة في العام نفسه، وسيتم خلال الاجتماع اعتماد فتح الباب أمام الاتحادات الراغبة في استضافة البطولة من خلال التقدم بملفاتها لنيل شرف الاستضافة.

ويشهد الاجتماع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وحميد الطاير عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة .

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