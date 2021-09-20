عبد الرحيم جمعة: الظفرة يحتاج إلى فوز يمنحه دفعة معنوية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد عبد الرحيم جمعة مدير فريق الظفرة أن «الفارس» يحتاج إلى فوز في دوري أدنوك للمحترفين ليترجم حالة التحسن في أداء الفريق منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن الفريق ينتظره ثلاث مباريات في غاية الأهمية والقوة يتطلع خلالها للخروج بنتيجة مرضية وإيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية في الفترة المقبلة.

ويحتل الظفرة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 3 نقاط من فوز اعتباري على الإمارات بقرار من لجنة الانضباط، وتعرض للخسارة في 3 مباريات آخرها أمام بني ياس 1-2 في الثواني الأخيرة.

وقال مدير فريق الظفرة: الفريق قدم مباريات جيدة من الناحية الفنية، لكن للأسف لم تترجم إلى نتائج إيجابية، باستثناء الفوز الاعتباري على الإمارات، وأتذكر أن فريق حتا قبل عدة مواسم كان يقدم أداء جيداً ولا يحصد نقاط، وهي مشكلة بالطبع لا نريد الوقوع فيها، فكرة القدم لا تعترف إلا بالانتصارات والأهداف والنقاط التي تحصدها.

وأضاف: نسعى لتحقيق الأهم وحصد أكبر عدد من النقاط، وفي مباراتنا مع بني ياس كان بإمكاننا الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير ولكن لم يحالفنا التوفيق في الفرص التي أتيحت لنا، وخسرنا بهدف في الوقت قاتل، وبالطبع الخسارة مريرة بهذا الشكل.

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