6 لاعبين أجانب.. صيام عن التهديف في 360 دقيقة

المصدر: خورفكان - محمد فضل

رغم مرور 4 جولات «360 دقيقة» على انطلاقة دوري «أدنوك للمحترفين» إلا أن صبر جمهور ثنائي الساحل الشرقي كلباء وخورفكان بدأ ينفد تجاه أجانب الفريقين الذين لم يقدموا ما يرضي التطلعات والآمال، ولا تزال بصمة الأجانب الستة الجدد بكشوفات الفريقين غائبة مواصلين صيامهم عن التهديف.

وبدأ عدد من جماهير الفريقين يتحسر على إنهاء عقود الأجانب الذين قادوا الفريقين للانتصارات خلال الموسم الماضي، ولا يزال عدم التركيز وغياب التجانس سمة تلازم أجانب كلباء الجدد المجري رونالد فارجا والبيروفي ويلدر كارتاجينا إلى جانب النمساوي روبرت زولج هداف بوخوم الألماني في الموسم الماضي، كما أن التوغولي مالابا «رأس الحربة» لم يوفق ولم يقدم نصف ما قدمه بالموسم المنصرم.

مشهد مكرر

وفي خورفكان فإن المشهد لا يختلف كثيراً عن الجار كلباء، إذ أن المحترفين الجدد العراقي أسامة رشيد والإسبانيين لويس فرنانديز وبورخا فالي لم يظهروا بالمستوى المتوقع، وإذا استمروا بالوضع نفسه فإن رحيلهم في «الميركاتو» الشتوي سيكون متوقعاً، إلا إذا طوروا من أدائهم.

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