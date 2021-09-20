أحمد سالم يستحق نجومية التحكيم في الجولة الرابعة

المصدر: دبي- العوضي النمر

استحق أحمد سالم حكم الدرجة الأولى نجومية التحكيم في الجولة الرابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، ونجح بدرجة امتياز في إدارة المباراة المثيرة بين شباب الأهلي مع الشارقة، والتي شهدت قمة المتعة الكروية بالأهداف السبعة، وجاء أداء أحمد سالم مواكباً لأهمية المباراة وقوتها، ليثبت أن حكام الأولى لا يقلون في المستوى عن الدوليين، ما يستحق مراجعة من لجنة الحكام للقائمة الدولية خلال الفترة المقبلة.

وجاء المستوى التحكيمي للجولة الرابعة أقل من الجولة الثالثة، حيث برزت ملاحظات عدة، منها عدم احتساب ركلة جزاء للوحدة نتيجة اللعب بتهور من حارس الوصل مع خليل إبراهيم، ما كان له تأثير على نتيجة المباراة، التي انتهت بالتعادل 1- 1.

حالات تحكيمية

* ألغى الحكم هدفاً لفواز عوانة «بني ياس» بداعي لمس السويدي إسحاق ثيلين «الظفرة» للكرة بيده، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت حيث لا توجد لمسة يد على اللاعب ليتم احتساب الهدف.

* طالب الظفرة بركلة جزاء ولكن التلامس بين اللاعبين لا يرتقي لركلة، كما أن هدف الظفرة صحيح ولا يوجد به شبهة تسلل.

* الهدف الثالث للنصر في مرمى خورفكان صحيح لأن الاحتكاك الذي حدث بين اللاعبين في منتصف الملعب طبيعي، فيما طالب خورفكان بركلة جزاء نتيجة لمس مدافع النصر الكرة بيده، لكن اللمس غير متعمد.

* طرد لاعب عجمان ميرال في مباراة العروبة غير مستحق.

* هدف الجزيرة الثالث صحيح ولا يوجد تسلل، فيما طالب الإمارات بركلة جزاء وجاء قرار الحكم سليماً بعدم احتسابها.

* جاء قرار إلغاء ركلة جزاء لاتحاد كلباء في مباراته مع العين لوجود تسلل صحيحاً، كما أن هدف العين الثاني صحيح لأن لمس لاعب للكرة غير متعمد.

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