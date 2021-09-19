الظفرة وخورفكان يتصدران دوري الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

اعتلى فريقا الظفرة حامل اللقب وخورفكان صدارة الترتيب العام لدوري كرة قدم الصالات بنهاية الجولة الثالثة بعد حصولهما على العلامة الكاملة 9 نقاط، وتقدم النصر للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين، تراجع البطائح من المركز الأول إلى المركز الرابع، وقفز شباب الأهلي من المركز الثامن إلى المركز الخامس برصيد 4 نقاط، وجاء مليحة سادساً برصيد 3 نقاط، والحمرية سابعاً برصيد 3 نقاط أيضاً، وحل اتحاد كلباء ثامناً بنقطة وحيدة ومعه الشارقة تاسعاً بالنقطة ذاتها، وفي المركز الأخير ومن دون رصيد جاء دبا الحصن بعد خسارته 3 مرات متتالية.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة عن فوز الظفرة على مليحة 6-1، والنصر على اتحاد كلباء بصعوبة 3-2، وشباب الأهلي على دبا الحصن 4-3، فيما نجح خورفكان في إيقاف البطائح بفوزه عليه بأرضه ووسط جمهوره 4-2، كما سطر الحمرية أيضاً الفوز الأول في الدوري على حساب الشارقة 6-3.

وتعتبر الجولة الثالثة الأكثر غزارة في الأهداف بـ 33 هدفاً مقابل 30 هدفاً في الجولة الأولى و29 هدفاً في الجولة الثانية، وتصدر اللاعبان المقيمان البرازيليان ماركو انتونيو لاعب الظفرة واندرسون جوستافو لاعب الحمرية قائمة الهدافين بـ 4 أهداف.

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