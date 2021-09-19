منتخب السيدات يلعب مع تونس والهند في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقشت لجنة كرة القدم النسائية في اجتماعها، برئاسة أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، برنامج استعدادات المنتخب الأول للسيدات، للمشاركة في تصفيات كأس آسيا بقرغيزستان في أكتوبر المقبل، واطلعت اللجنة على تقرير الجهاز الفني والإداري للمنتخب، والذي تضمن المعسكرات الداخلية والمباريات الودية التي أقيمت خلال الفترة الماضية، إضافة لمناقشة إقامة معسكر للمنتخب في دبي، خلال الفترة المقبلة، يتخلله خوض مباريات دولية ودية، أمام منتخبي تونس والهند.

حضر الاجتماع عائشة القمزي نائب رئيس اللجنة، شيخة الزعابي وغالية المازمي عضوا اللجنة، وتطرق لمسابقات الفريق الأول، وتحت 14 و16 و18 سنة، للموسم الرياضي 2021-2022، المقرر انطلاقها نوفمبر المقبل، إضافة للمهرجانات الكروية التي تعتزم اللجنة إقامتها لجذب المزيد من الفتيات لممارسة كرة القدم.

وناقشت اللجنة إقامة مجموعة من الدورات التدريبية، وتشتمل دورات للحكمات المستجدات، والإدارة والإعلام الرياضي والإسعافات الأولية، والتغذية والوقاية من الإصابات والمنشطات، بالإضافة لدورات الرخصة الآسيوية لمدربات كرة القدم.

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