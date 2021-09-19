الجولة الثالثة لتمهيدي «الكأس الغالية» تحسم الصراع الساخن

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

رفضت مباريات الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، البوح بكامل الأسرار فيما يتعلق بهوية الفرق الأربعة المتأهلة للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وتأجل الحسم للجولة الثالثة على مستوى المجموعات الأربع والتي تشهد صراعاً ثنائياً في كل مجموعة، ففي المجموعة الأولى يتشبث كل من البطائح والتعاون ببطاقة التأهل ولهما 6 نقاط مع تفوق البطائح بفارق الأهداف، وستكون مباراة الفريقين المقبلة على سطح صفيح ساخن.

ويتصدر المجموعة الثانية فريق دبا «النواخذة» بست نقاط وبفارق الأهداف عن الحمرية الوصيف الذي يمتلك الرصيد نفسه، والذي يدخل مباراته أمام دبا بشعار الفوز فقط،

فيما يواجه فريق حتا وصيف المجموعة الثالثة بأربع نقاط فريق دبا الحصن المتصدر بست نقاط ويلعب الحصن أمام الإعصار بفرصتي الفوز أو التعادل.

صراع ثنائي

وفيما يتعلق بالمجموعة الرابعة فإن الأقرب للتأهل العربي متصدر المجموعة بثلاث نقاط يكفيه التعادل أمام الفجيرة بالمباراة المقبلة، وينافسه الذيد، وصيف المجموعة بثلاث نقاط وفرصة الفجيرة قائمة بظروف صعبة جداً من خلال الفوز على العربي بأكثر من 3 أهداف.

تألق الأجانب

من ناحية أخرى ضرب المحترفون الأجانب بقوة في التصفيات وسجلوا معظم أهداف الجولة الثانية، ويتصدر البرازيلي ديغو سيلفا «دبا» قائمة الهدافين بسبعة أهداف، ويليه العماني محمد المربوعي «دبا الحصن»، والبرازيلي جيلسون الفيس «التعاون»، برصيد ثلاث أهداف، فيما يتشارك 6 لاعبين في رصيد هدفين. وتؤكد صدارة ديغو سيلفا أن نظرة إدارة دبا الفجيرة كانت صائبة في استعادة اللاعب بعد مساهمته في تأهل «صقور الإمارات» إلى دوري المحترفين بالموسم الماضي.

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شهدت مباريات الجولة الثانية إحراز اللاعبين لـ 20 هدفاً

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أشهر قضاة الملاعب 21 بطاقة صفراء وبطاقتين من اللون الأحمر لكل من خال علي «الذيد» وأحمد جاسم «غلف أف سي».

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