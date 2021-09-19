ليلة مهدي «الفرسان» أغلى انتصار والشارقة أول خسارة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

انتزع شباب الأهلي أغلى انتصار في دوري «أدنوك للمحترفين»، وتغلب أمس على الشارقة 4 - 3، محققاً ريمونتادا قوية في مباراة مثيرة في ختام الجولة الرابعة، ووصل رصيد شباب الأهلي إلى 10 نقاط، وصعد للمركز الثالث، وتوقف رصيد الشارقة عند 9 نقاط، متراجعاً إلى المركز الرابع، ووضحت بصمة مهدي قايدي لاعب «الفرسان» بمهاراته، والمدرب مهدي علي، المدير الفني للفريق، بتكتيكاته لتكون «ليلة مهدي»حيث نجح مهدي قايد في تسجيل هدفين في الدقيقتين 48 و4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وصنع هدفاً، فيما سجل ايغور جيسوس لـ «فرسان دبي» في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وسالم سلطان مدافع الشارقة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80، «نيران صديقة»، بينما أحرز للشارقة كل من بيرنارد، وكايو، ومالانغو في الدقائق 1 و 58 و66.

وتلقى شباب الأهلي صدمة مبكرة وسريعة بالدقيقة الأولى، بهدف سجله بيرنارد، بـ«الكعب» في الثانية 40، بعد كرة عرضية وصلته وسط غياب تركيز من مدافعي «فرسان دبي».

وأجرى الشارقة تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 19، بخروج ماركوس ميلوني للإصابة، ونزول علي الظنحاني، ومرر بيرنارد كرة سحرية إلى مالانغو، ليواجه حارس شباب الأهلي، وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر بالدقيقة 42.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، مرر محمد جمعة، الكرة إلى البديل مهدي قائدي، والذي استلم الكرة، وخدع دفاع الشارقة والحارس، وسدد الكرة في الشباك محرزاً هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 48.

ونظم الشارقة هجمة سريعة، وسدد كايو كرة مفاجئة وخادعة من خارج منطقة الجزاء محرزاً هدفاً ثانياً لفريقه في الدقيقة 58، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد عرقلة لاعبه وليد عباس من الظنحاني، وسددها ايجور جيسوس، مدركاً التعادل للفرسان في الدقيقة 62.

وأخطأ حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، في إبعاد كرة سهلة من منطقة الجزاء، ليخطفها مالانغو، ويسددها في الشباك، ليتقدم الشارقة مرة ثالثة في الدقيقة 66، وأدرك شباب الأهلي التعادل للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة بـ «نيران صديقة»، برأسية من سالم سلطان مدافع الشارقة، في الدقيقة 80، بعد عرضية ساقطة من مهدي قائدي، داخل منطقة الشارقة، وفي الوقت بدل الضائع، قدم قائدي فاصل مهاري جميل، وأحرز الهدف الرابع، واقتنص لفريقه 3 نقاط غالية.

وطرد الحكم، عبد الله غانم، مدافع الشارقة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لاشتباكه بدون كرة مع جيسوس.

تعادل

وتعادل الوصل والوحدة 1-1، باستاد زعبيل، تقدم الوصل بهدف علي سالمين في الدقيقة السادسة، وأدرك جواو بيدرو، التعادل للوحدة في الدقيقة 45، وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 5 نقاط، والوحدة إلى 6 نقاط.

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