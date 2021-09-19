التيمومي: نظرة يا مارفيك لنجوم «الهواة»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

دعا محمد عبد الله «التيمومي» مدرب فريق الكرة بنادي الفجيرة أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الهولندي فان مارفيك إلى متابعة مباريات أندية «الهواة» مشيراً إلى وجود لاعبين يتمتعون بقدرات عالية، ويعتبرون نجوماً مع فرقهم، وما ينقصهم فقط هو الاهتمام من الجهاز الفني ولجنة المنتخبات والإعلام، وأكد أن حظوظ «الأبيض» في التأهل للمونديال لا تزال قائمة رغم إهداره أربع نقاط كانت في المتناول مع كامل الاحترام لمنتخبي لبنان وسوريا.

أضواء

وأشار التيمومي إلى أن التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بدأت قوية وشهدت تسجيل اللاعبين المواطنين والأجانب عدداً كبيراً من الأهداف خلال جولتين، وأكد في تصريحات لـ«البيان الرياضي» ضرورة تسليط الأضواء على مسابقات الهواة إلى جانب دوري الدرجة الأولى والذي ينطلق في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الأندية إلى 15 نادياً لم يحدث منذ عدة مواسم ولابد من استثمار هذا العدد الكبير من الأندية واللاعبين لكي يكونوا خير داعم للمنتخبات.

وتطرق مدرب «الذئاب» إلى غياب الرعاة عن الهواة وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف الدوري.

من ناحية أخرى يلعب الفجيرة مباراة ودية 27 الجاري أمام المنتخب الصيني استعداداً لانطلاقة مباريات دوري الدرجة الأولى في أكتوبر المقبل.

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