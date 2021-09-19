إسماعيل راشد: فرصة تأهل الأبيض للمونديال قائمة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد إسماعيل راشد نجم منتخبنا الوطني والوصل الأسبق، أن فرصة الأبيض في التأهل لمونديال 2022 لا تزال قائمة وبقوة، فرصيده بعد جولتي البداية أمام لبنان وسوريا نقطتان، وينتظر مباراتين مهمتين على ملعبه خلال الشهر المقبل أمام إيران والعراق، وحصد 6 نقاط من هاتين المباراتين أو 4 منها على أقل تقدير يرفع رصيده بشكل جيد، وبالتالي تزداد فرصه في المنافسة القوية على نيل إحدى بطاقات التأهل عن مجموعته الأولى.

وقال: إن فرص التأهل إلى أكبر المسابقات العالمية، لن تأتي بالحسابات على الورق، ولابد من السعي لها بمزيد من الجهد.

عدم التفريط

وأضاف: على لاعبي الأبيض القبض على هذه الفرصة بمنتهى القوة وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف من الظروف، وعليهم أن يتحلوا بالمسؤولية وأن يدركوا أن هذا واجب وطني ويغيروا الصورة التي ظهروا عليها خلال جولتي لبنان وسوريا، وتابع: تمر المنتخبات ببعض التراجع، خصوصاً ونحن في بداية موسم كروي والجاهزية لم تكتمل بالصورة المطلوبة، ولكن على لاعبي الأبيض العودة مجدداً والتمسك بالفرصة وعدم إضاعتها.

مسؤولية

وتابع إسماعيل راشد، قائلاً: أعرف أن لاعبي الأبيض يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والتي تتطلب التركيز من أجل الفوز على إيران والعراق في الجولتين المقبلتين للتصفيات المؤهلة للمونديال، مشيراً إلى أن الهدف هو عدم التفريط في نقاط مبارياتنا المقبلة، خصوصاً التي تقام على ملعبنا من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل دون النظر لنتائج المنافسين، وأضاف: تعتبر مواجهة إيران متصدر المجموعة غاية في الأهمية، وعلينا أن نحترم المنافس ونعمل له ألف حساب من أجل تحقيق الفوز، وهذا مطلب أساسي والمضي قدماً في البطولة حتى النهاية.

تاريخ

وأضاف: لا توجد في هذه المرحلة من عمر التصفيات مباريات سهلة وأخرى صعبة، فمن وصل إلى هذه المرحلة لابد أن يكون فريقاً ينال التقدير والاحترام، ولقاءات الفرق لا تعترف بالتاريخ قدر اعترافها بالجهد المبذول خلال المباريات، وحسن استغلال الفرص التي تسنح، والأهم التحلي الروح والعزيمة والإصرار على تحقيق الفوز، فالروح المعنوية العالية تعتبر سلاحنا خلال المباريات المقبلة لتحقيق الفوز وحصد مزيد من النقاط، لذلك أقولها من الآن علينا نسيان نتيجة مباراتي لبنان وسوريا فقد أصبحتا من الماضي مع أهمية الاستفادة من دروسهما، والتركيز بقوة على المباريات المقبلة، لأن البكاء على اللبن المسكوب لن يجدي والفرصة لا تزال أمامنا للتعويض وحصد النقاط للتأهل.

دعم الجماهير

وطالب إسماعيل راشد، جمهور الكرة في الإمارات بضرورة الوقوف إلى جانب المنتخب حتى آخر مباراة من عمر التصفيات، ودعم اللاعبين لزيادة حماسهم وعطائهم خلال المباريات المقبلة، موضحاً أن الجمهور يعتبر اللاعب رقم واحد خلال تلك المرحلة المهمة من عمر التصفيات، وقال: أتمنى أن أرى الجمهور حاضر بقوة خلال المباراتين المقبلتين وفق الإجراءات الاحترازية لتشجيع اللاعبين ورفع معنوياتهم.

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