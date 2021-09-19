مبخوت ينتصر في مواجهة «علي» و«علي»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

شهدت مباراة الجزيرة والإمارات، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مساء الجمعة، التي انتهت بفوز فخر أبوظبي 3 - 2، مواجهة خاصة وتحدياً بين علي مبخوت مهاجم الجزيرة، وعلي صقر حارس مرمى الصقور، انتهت بفوز مبخوت، الذي نجح في فك شفرة شباك علي صقر، بعد العديد من المحاولات.

وخلال اللقاء، تألق حارس مرمى الصقور في الدفاع عن عرينه، وتصدى لعدد من الكرات الخطرة، ورغبة علي مبخوت المتكررة لهز شباكه، والتي كانت منها 5 محاولات خطرة، بدأت في الجزء الأول من اللقاء، عندما انفرد بالمرمى، لكن الخروج الصحيح لعلي صقر، جعله يلعب الكرة خارج الخشبات الثلاث، والمحاولة الثانية كانت من ضربة ثابتة، نفذها بإتقان في سقف المرمى، أبعدها صقر ببراعة، وتكررت المحاولة بذات الأسلوب، ولكن حارس مرمى الإمارات كان في الموعد من جديد، ليقف حاجزاً أمام هداف فخر أبوظبي، وبعدها كاد مبخوت أن يفعلها من حالة انفراد، انتهت بتسديدة في المرمى، نجح علي صقر أيضاً في إمساك الكرة، وغيرها من المحاولات الأخرى، لكن مهاجم الجزيرة تمكن أخيراً في إحراز الهدف، بعد 72 دقيقة، نتيجة خطأ دفاعي وإهمال التغطية.

ويعتبر هدف مبخوت في مرمى الإمارات، الأول له خلال النسخة الحالية من الدوري، وكرر به سيناريو النسخة الماضية، عندما غاب عن معانقة الشباك خلال الجولات الثلاث الأولى حتى أنهى صيامه في الرابعة، بهدفين في «السماوي».

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